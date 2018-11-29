Подозреваемый в убийстве трех подростков в Мерешенах, получил 30 суток ареста

Обвиняемый в убийстве трех подростков в Мерешены, получил 30 дней ареста. Решение вынес суд Хынчешт.

В убийстве подростков подозревают 23-летнего парня. По данным следствия, он познакомился с девочкой в интернете, а придя к ней в гости, стал жертвой розыгрыша - парни тоже были одеты в женскую одежду.

Разъярившись, он схватил топор и напал на подростков, а затем поджег дом.

Напомним 25 ноября произошла трагедия в Мерешены. Дом в котором нашли подростков в возрасте 15 ,17 лет был подожжён, а у самих детей были найдены следы насильственной смерти.

В одном доме с ними находился 18-летний парень. Прибывшие на место врачи госпитализировали его. Спустя четыре дня молодой человек скончался в больнице.