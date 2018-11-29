Отель пообещал отдых на Мальдивах за лучший рецепт борща

Шеф-повар мальдивского отеля Angsana Velavaru объявил конкурс на лучший рецепт борща для рождественского ужина, сообщает Turizm.

Победителю соревнования он подарит проживание на двоих в течение двух ночей. Как сообщили представители отеля, на православное Рождество 6 января в 5-звездочном отеле Angsana Velavaru на Черепашьем острове запланирован ужин в русском стиле. В меню будут представлены блюда из нашей национальной кухни, а главным хитом станет именно борщ, пишет Моя Планета.

Администрация отеля решила объявить конкурс на рецепт лучшего в мире борща. Для участия необходимо прислать свой фирменный рецепт по электронной почте до 20 декабря 2018 года. Экспертное жюри из шеф-поваров отеля внимательно изучит присланные материалы, приготовит по ним супы и в результате слепого тестирования выберет лучший. Победитель будет объявлен на страничке отеля в Facebook до 30 декабря 2018.