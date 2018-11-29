Плюшевые медведи захватывают Париж. ФОТО

Более 50 огромных игрушечных медведей, высотой почти 1,5 метра каждый, рассредоточились вокруг знаменитого квартала Гобеленов, сообщает Turizm.

Плюшевых животных прохожие все чаще встречают за столиками на террасах кафе, на станциях метро, в парикмахерских, в автомобилях на парковках, на уличных скамейках. Идейным вдохновителем данной акции выступил книготорговец по имени Филипп, пишет Моя Планета.

Медведи символизируют местных жителей и призваны объединить людей и подарить им хорошее настроение. Чаще всего медведи появляются по одиночке, но порой в одном месте можно увидеть до десяти плюшевых жителей Гобелена. Они стали настолько популярными, что даже привлекли внимание мэра Парижа Анн Идальго, которая написала послание Филиппу в своем твиттере. Очевидцы говорят, что когда впервые увидели медведей, то приняли их за галлюцинацию.