Мальчик был задержан вместе с отцом, который разрешил сесть за руль ребёнку. Очевидец произошедшего, который пожелал остаться неназванным, рассказал, что гонки по пустыне никак не регулируются властями и напоминают военные действия, где каждый сам за себя. По его словам, несчастные случаи происходят еженедельно, но полиция сидит сложа руки.

Очевидец также объяснил, что мужчины, которые катались на квадроциклах, не последовали негласным правилам гонок.

"Все правила устные, и они нигде не записаны. Внедорожники собираются у подножия песчаной дюны, которая является полосой для гонок. И два квадроцикла находились именно на ней, когда произошла авария. Это было очень глупо с их стороны ".