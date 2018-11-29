Слепой американец подал в суд на Playboy

В США слепой мужчина Дональд Никсон подал в суд на Playboy.com из-за невозможности насладиться контентом сайта в полной мере. Об этом пишет TMZ.

Никсон обвинил сайт эротического журнала в нарушении прав инвалидов. Он пояснил, что установил программу для слабовидящих людей, упрощающие пользователям работу с сайтами и приложениями Playboy, однако всё так же не может посмотреть ресурсы Playboy.com и Playboyshop.com.

Как передает телеканал «360», мужчина официально заявил, что люди с ограниченными возможностями не могут в полной мере воспользоваться услугами, продуктами и сервисами издания, поэтому он планирует получит за причиненный ему ущерб крупную сумму.

Вместе с тем, Никсон не пояснил, в каких именно услугах был заинтересован. Playboy также отказался от комментариев, пишет Известия.