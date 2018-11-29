Отомстил за сына. В Твери мужчина напал на пятилетнюю девочку в детсаду

Следственный комитет проверяет появившуюся в СМИ информацию об инциденте в одном из детсадов Твери, где мужчина схватил и бросил на землю пятилетнюю девочку. Кадры с камеры видеонаблюдения опубликованы в телеграм-канале Mash.

Отмечается, что "разборки" над маленькой девочкой учинил отец одного из воспитанников детсада. Взрослый мужчина, по данным телеграм-канала, отомстил за своего ребёнка, с которым подралась малышка. На кадрах видно, как он грубо хватает девочку и бросает на землю. При этом "мститель" кричит и ругается матом, пишет life.

Спасла малышку мама одного из её одногруппников, которая оказалась рядом. Родители пострадавшей предпочли в правоохранительные органы не обращаться. Как пишет Mash, мужчине удалось договориться с её матерью.