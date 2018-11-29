Сингапурский аэропорт превратили в мир Гарри Поттера

В честь Рождества Сингапурский аэропорт Чанги украсили декорациями в стиле вселенной Гарри Поттера, рассказывает портал Travel+Leisure.

Теперь в терминале №3 аэропорта можно увидеть копию деревушки Хогсмид, в которой живут и работают маги, железнодорожную станцию, на которую прибывает "Хогвардс-Экспресс", в терминале №2 выросла Воинственная ива, а терминал №1 украсили в стиле приквела к "Гарри Поттеру", фильма "Фантастические твари и где они обитают".

Пассажиры могут примерить мантию, вооружиться волшебной палочкой и освоить игру в квиддич. Кроме того, в аэропорту открыли тематические магазины сладостей и волшебных диковинок. Любоваться декорациями можно каждый день с 10 до 22 до середины февраля 2019 года, пишет Моя Планета.