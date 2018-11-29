В Британии продали самую дорогую бутылку виски в мире

Бутылку шотландского виски Macallan продали на аукционе в Лондоне за более чем 1,5 миллиона долларов, она стала самой дорогой бутылкой виски в мире, сообщает английский аукционный дом Christie's

"Односолодовый Macallan 60-летней выдержки 1926 года в уникальной бутылке, расписанной (ирландским художником) Майклом Диллоном, достигла цены в 1,2 миллиона фунтов стерлингов (около 1,529 миллиона долларов США — прим. ред.), установив мировой рекорд аукциона для бутылки виски",- сообщается в Twitter аукционного дома,передает РИА Новости.



По данным Christie's, виски был разлит по бутылкам в 1986 году. Из 40 бутылок, выпущенных Macallan в то время, только одна из них была расписана Диллоном. На бутылке ирландский художник изобразил исторический дом семьи Макаллан, который был построен в 1700 году. Бутылка хранится в уникальном подарочном деревянном кейсе, в нем также содержится письмо от Macallan.