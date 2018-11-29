Андриан Канду: Армашу сможет закрепить результаты реформ в банковском секторе

Пост главы Нацбанка с завтрашнего дня займет нынешний министр финансов Октавиан Армашу. За его назначение проголосовали 54 депутата.

Проект постановления №444 от 29 ноября о назначении президента Национального банка Молдовы принят 54 голосами. Октавиан Армашу назначен президентом НБМ на семилетний срок.



Спикер, выдвинувший кандидатуру Октавиана Армашу, уверен - он сможет закрепить результаты реформ в банковском секторе. И перенять эстафету в переговорах с международными партнерами. В частности - с МВФ.



"Думаю, опыт работы в частном секторе и в министерстве финансов, и особенно сотрудничество с командой Национального банка, поможет ему на этом посту. Уверен, вы справитесь со всеми вызовами и сложностями".



"Я назначен на этот пост в символический день - в 25-ю годовщину введения в обращение молдавского лея. Надеюсь, это добрый знак. Нацбанк сейчас вовлечен в динамичные реформы. Мне нужно будет обеспечить их продолжение, возможно, дать новый импульс, чтобы содействовать росту экономики и благосостояния жителей страны".



