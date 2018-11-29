В Николаевской области раненого пенсионера заживо залили цементом

В Вознесенске Николаевской области правоохранители раскрыли убийство пенсионера, который был обнаружен в подвале собственного дома залитым цементным раствором. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает местная прокуратура.

Указано, что 28 ноября правоохранители задержали 33-летнего жителя Веселиновского района, подозреваемого в убийстве 70-летнего мужчины в Вознесенске, передает Корреспондент.

Досудебным расследованием установлено, что в ночь с 23 на 24 ноября злоумышленник находился в частном домовладении пенсионера.

"На почве личных неприязненных отношений он нанес потерпевшему 11 ножевых ранений в различные жизненно важные части тела. После этого злоумышленник переместил потерпевшего в подвальное помещение указанного домовладения и с целью убийства и сокрытия преступления залил последнего раствором цемента", - говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии.

28 ноября злоумышленнику сообщено о подозрении по статье умышленное убийство. Сейчас в Вознесенский горрайонный суд подано ходатайство об избрании подозреваемому лицу меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.