О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
В Николаевской области раненого пенсионера заживо залили цементом
// фото: Нацполиция Украина
18:03, 29 Nov 2018
просмотров 163 | комментариев 0

В Вознесенске Николаевской области правоохранители раскрыли убийство пенсионера, который был обнаружен в подвале собственного дома залитым цементным раствором. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает местная прокуратура.

Указано, что 28 ноября правоохранители задержали 33-летнего жителя Веселиновского района, подозреваемого в убийстве 70-летнего мужчины в Вознесенске, передает Корреспондент.

Досудебным расследованием установлено, что в ночь с 23 на 24 ноября злоумышленник находился в частном домовладении пенсионера.

"На почве личных неприязненных отношений он нанес потерпевшему 11 ножевых ранений в различные жизненно важные части тела. После этого злоумышленник переместил потерпевшего в подвальное помещение указанного домовладения и с целью убийства и сокрытия преступления залил последнего раствором цемента", - говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии.

28 ноября злоумышленнику сообщено о подозрении по статье умышленное убийство. Сейчас в Вознесенский горрайонный суд подано ходатайство об избрании подозреваемому лицу меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День хорош для деловых начинаний. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
"Содержите меня полностью": Как Андрей Нэстасе остался без денег и теперь просит их у... народа
Никита Зверев,
kp.md
Loading...