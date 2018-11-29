Instagram адаптирует соцсеть для слепых

В фотосервисе появятся новые возможности.

Команда Instagram запустила новую возможность, ориентированную на необычную для фотосервиса аудиторию,передает Bigmir.

Речь идёт о слабовидящих и слепых пользователей.

Во-первых, сервис теперь предлагает автоматический альтернативный текст на месте картинок. Текст описывает изображение и его с помощью пользователи смогут понять, что же там изображено. Для этого используется технология распознавания объектов.

В результате, пользователь услышит список объектов, которые присутствуют на фото. Во-вторых, пользователи Instagram сами могут добавить более “богатое“ описание фотографии при ее загрузки.





