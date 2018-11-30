Украина закрыла въезд мужчинам из России в возрасте 16 - 60 лет

Украина ограничила въезд для мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал на совещании у президента Петра Порошенко утром в пятницу, 30 ноября.

"В пунктах пропуска осуществляется усиленные меры контроля. Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола", - уточнил Цигикал.

Исключением будет осуществление гуманитарной миссии, например, прибытие на похороны. "В случае возникновения обстановки гуманитарного характера пропуск граждан Российской Федерации, которые едут, например, на похороны, мы пропускаем", – добавил глава пограничников, передает Корреспондент.

В то же время для украинцев, возвращающихся из России, никаких ограничений нет.

В свою очередь Порошенко отметил, что эти меры должны помешать России формировать отряды частных армий на украинской территории. "Еще раз: мужской пол с 16 до 60 лет, применяются ограничения, кроме гуманитарных случаев, которые будут четко выписаны в инструкции", - подчеркнул он.