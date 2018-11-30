Законопроект о проведении референдума в день парламентских выборов вынесут на голосование

Законопроект о проведении одновременно с парламентскими выборами консультативного референдума зарегистрирован в парламенте. Сегодня его вынесут на голосование.

Как пояснил один из авторов проекта - демократ Сергей Сырбу, 24 февраля избиратели получат на участках четыре бюллетеня.

"Первый вопрос: Вы за сокращение числа депутатов? Второй вопрос: Вы за то, чтобы граждане Молдовы могли отозвать или уволить депутатов парламента, которые не выполняют свои конституционные обязательства? Избиратель может получить четыре избирательных бюллетеня, так как каждый вопрос должен быть на отдельном бюллетене", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.

По разъяснению Сырбу, на одном из бюллетене будут указаны кандидаты по одномандатным округам, на другом - партии-участницы выборов. Еще два бюллетеня будут содержать вопросы, вынесенные на референдум: о сокращении числа депутатов до 61 и императивном мандате.

Как показали результаты последнего опроса "Vox Populi", 72% жителей страны поддерживают идею сокращение числа парламентариев.





