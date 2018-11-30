На аукционе в Нью-Йорке продали частицы лунного грунта

На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке были проданы образцы лунного грунта, доставленные советским космическим аппаратом Луна-16 на Землю в 1970 году. Об этом сообщили представители аукционного дома в четверг, 29 ноября.

Три фрагмента диаметром от 1 до 2 мм ушли с молотка за 855 тысяч долларов.

Фрагменты лунного грунта были заключены в металлическую коробку с надписью на русском языке Частицы грунта Луны-16. На коробке имеется увеличительное стекло, пишет Коррепсондент.

Отметим, после доставки на Землю образцы лунного грунта вручили Нине Королевой, вдове конструктора Сергея Королева, в качестве признания его заслуг. В 1993 году они были проданы частному коллекционеру в США за 442,5 тысячи долларов.

Как указывает аукционный дом, эти частицы лунного грунта являются единственными, официально переданными во владение частного лица.