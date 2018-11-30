В Гонконге пять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Пять человек погибли и более тридцати получили ранения в результате столкновения туристического автобуса и такси в Гонконге, сообщает газета South China Morning Post.

Инцидент произошел на острове Цин-И. Сообщается, что столкновение было такой силы, что некоторые пассажиры выпали из автобуса, пишет РИА Новости.

Среди жертв ДТП оба водителя. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли десять машин скорой помощи.





