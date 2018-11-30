В Аргентине пройдет саммит лидеров G20

идеры 20 крупнейших экономик мира (стран G20) соберутся в пятницу и субботу в Буэнос-Айресе, это будет последнее в текущем году международное мероприятие столь высокого уровня.

Заявленные председательствующей в группе Аргентиной темы саммита вполне традиционные — торговля, цифровая экономика, климатические изменения, устойчивое развитие, гендерное равенство.

Но самое главное, как часто это бывает, остается за скобками: мир будет следить за тем, как США и Китай попытаются выйти из состояния торговой войны (и попытаются ли вообще), как в Буэнос-Айресе встретят наследного принца Саудовской Аравии впервые после убийства в саудовском консульстве в Стамбуле известного журналиста Джамаля Хашукджи и пожмут ли друг другу руки лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, пишет РИА Новости.



