Для Молдовы разработали онлайн-приложение, с помощью которого можно определить входит ли человек в группу риска ВИЧ

Для Молдовы разработали специальное мобильное приложение, при помощи которого, ответив на несколько вопросов анкеты, человек может определить, входит ли он в группу риска ВИЧ. Онлайн-платформу запустили активисты общественной ассоциации "Позитивная Инициатива".

"Наши коллеги с Украины разработали приложение, которое потом адаптировали под Молдову. Оно позволяет любому человеку, в любом месте где он находится в течение минуты ответить на цепочку логически выстроенных вопросов и узнать степень уязвимости своего поведения и узнать где конкретно можно сдать тест на ВИЧ", - сказал гендиректор "Позитивная Инициатива" Руслан Поверга. Врачи говорят, что при положительном результате опроса следует немедленно сдать кровь на СПИД. "Сегодня, чтобы пройти тест на ВИЧ, можно обратиться и к семейному врачу, и в любое другое медучреждение", - сказал координатор нацпрограммы Брий Климашевский. И психологи советуют не откладывать поход в клинику. "Испытывать тревогу - нормально. Но чем больше ты избегаешь или бездействуешь, тем больше этот страх растет. Поэтому главное что надо сделать - это пойти и сделать. И тогда страх снижается", - сказала психолог Анастасия Коврова. В Молдове зарегистрировано 8500 ВИЧ-положительных, но их реальное число может быть вдвое больше.





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