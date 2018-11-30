Минэкономики расторгло контракт с фирмой, которая должна была отремонтировать участок унгенской дороги

Министерство экономики расторгло контракт с фирмой, которая выиграла тендер на ремонт унгенской дороги Корнешты - Богений Ной - Нэпэдены. Как сообщил министр Кирилл Габурич, до сих пор подрядчик выполнил всего два процента работ, хотя по условиям контракта, должен был закончить ремонт на 80%.

По словам Габурича, министерство подготовит новый проект реабилитации дорожного участка протяженностью 34 километра и проведет новый тендер по отбору подрядчика. К работе он должен будет приступить весной. А деньги на проведение ремонта выделит в виде кредита Всемирный банк.

Новая дорога свяжет с национальной трассой 20 населенных пунктов. Также она обеспечит доступ местных жителей к детсадам и школам, больницам, предприятиям и железнодорожной станции.





