В Индонезии из тюрьмы сбежали 87 заключенных

Индонезийская полиция разыскивает 87 человек, которым удалось сбежать из тюрьмы в городе Банда-Ачех на западе страны. Об этом сообщает агентство Associated Press в пятницу, 30 ноября.

По его информации, побег произошел после того, как 720 осужденным позволили выйти из камер для совершения намаза, передает Корреспондент.

"Они нейтрализовали охранников, хотя ранения не были серьезными", - отмечает AP.

Отмечается, что всего сбежать попытались 113 человек, из них 26 человек были задержаны, в то время как еще 87 остаются на свободе. Полиция Банда-Ачеха перекрыла дороги в городе и продолжает поиски беглецов.