На КПП Оанча-Кагул и Албица-Леушены образовались километровые пробки

Километровые пробки образовались накануне вечером на контрольно-пропускных пунктах Оанча-Кагул и Албица-Леушены.

Водители застряли в очереди на несколько часов из-за неисправностей в информационной системе румуныской Пограничной полиции. Пропускать транспорт стали только около девяти часов вечера.

По данным пресс-службы молдавской Пограничной полиции, перебоев в работе пропускных пунктов со стороны Молдовы не было.