В Сети появилось видео облака прямоугольной формы

Жительница британского Клиторпса выложила в социальные сети видео, на котором запечатлено облако идеальной прямоугольной формы. Об этом сообщил GrimsbyLive 28 ноября.

"Много подобных фотографий появляются во всем мире, и у людей разные мнения, по поводу того, что является причиной их [таких облаков] возникновения", — написала девушка.

Местные жители принялись обсуждать, является ли видеозапись настоящей. Кроме того, конспирологи заговорили о том, что облака могли быть искусственно созданы учеными, пишет Известия.