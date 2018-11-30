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В Сети появилось видео облака прямоугольной формы
// фото: youtube.com/ Jo Wood
11:22, 30 Nov 2018
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Жительница британского Клиторпса выложила в социальные сети видео, на котором запечатлено облако идеальной прямоугольной формы. Об этом сообщил GrimsbyLive 28 ноября.

"Много подобных фотографий появляются во всем мире, и у людей разные мнения, по поводу того, что является причиной их [таких облаков] возникновения", — написала девушка.

Местные жители принялись обсуждать, является ли видеозапись настоящей. Кроме того, конспирологи заговорили о том, что облака могли быть искусственно созданы учеными, пишет Известия.




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