Трагедия в Бельцах: 23-летнюю девушку нашли повешенной в шкафу

Молодую девушку нашли повешенной в шкафу. Трагедия произошла минувшим вечером в Бельцах.

Родственники обнаружили 23-летнюю девушку повешенную в шкафу. При этом дети погибшей в возрасте 2 и 3 лет находились в соседней комнате. Трагедия произошла вчера около 19:00 вечера, в квартире по улице Александр чел Бун в городе Бельцы, сообщает deschide.md.

Прибывшие на место врачи не нашли у жертвы следов насильственной смерти.

"Женщина проживала на съемной квартире вместе с сожителем и детьми в возрасте 2 и 3 лет. Вчера вечером тетя погибшей пришла к ней в гости, но та не открыла дверь. После этого женщина позвонила сожителю девушки, который в тот момент находился на работе. Мужчина вернулся домой и обнаружил, что девушка повесилась в шкафу, в соседней комнате находились дети. Прибывшие на место происшествия врачи не обнаружили следы насильственной смерти. Скорее всего девушка покончила с собой", - рассказала прессе секретарь инспектората полиции Бельц Евгения Молчанова.

Девушка не оставила предсмертную записку.

Полиция расследует дело, чтобы установить все обстоятельства.