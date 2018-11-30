В Индии пилот параплана спас туриста и погиб сам. ВИДЕО

В индийском городе Калимпонг потерпел крушение параплан. При падении пилот погиб, но смог спасти пассажира, пишет The Mirror. Издание также опубликовало видео падения параплана.

Инцидент произошел в штате Западная Бенгалия. На опубликованных кадрах видно, как пилот Пурушоттам Тимсина управляет летательным аппаратом, но в какой-то момент замечает неполадки с куполом, пишет Известия.

Пассажир Гаурав Чоудхари не сразу понял, что происходит. Падение длилось всего несколько секунд, в итоге мужчины упали на землю. Тимсина скончался от полученных травм.

"Организаторы проигнорировали элементарные меры безопасности. Пилот даже был без шлема", — рассказал друг погибшего.

Полиция начала расследование произошедшего.