В Польше за ночь пять человек замерзли насмерть из-за холода

Пять человек погибли в Польше от холода минувшей ночью, говорится в сообщении Правительственного центра безопасности (RCB).

В последнее время на территории страны наблюдаются минусовые температуры. По данным RCB, с начала холодного периода в Польше от переохлаждения уже погибли 10 человек, передает РИА Новости.

"Прошедшей ночью в Польше умерли от холода пять человек", — говорится в сообщении.





