В Ливерпуле установили скульптуру ангела, изготовленную из 100 тысяч ножей

В британском Ливерпуле установили скульптуру, полностью выполненную из ножей. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ангел сконструирован из ста тысяч ножей, мечей и мачете. Все это холодное оружие конфисковано полицией во время спецопераций, пишет УНИАН.

Высота ангела - более 8 метров. Художник Альфи Брэдли создал скульптуру, чтобы напомнить людям о всех погибших от холодного оружия.

К Католическому Рождеству ее можно будет увидеть рядом с Англиканским собором Ливерпуля.





