Около 50 тысяч семей, чей доход ниже 2000 леев в месяц, получат компенсацию за отопление

Еще 50 тыс. малообеспеченных семей получат компенсацию за оплату счетов за отопление. Парламент принял решение, что те, чьи доходы ниже 2000 леев в месяц, будут иметь право на получение этой компенсации.

Согласно проекту, принятому депутатами в окончательном чтении, размер минимального гарантированного ежемесячного дохода, используемый при установлении права на получение компенсаций за оплату счетов за отопление, увеличен с 1,6 до 1,95. В настоящее время он составляет 1640 леев и будет увеличен до 1999 леев, передает Молдпрес.

По мнению авторов проекта, увеличение минимального гарантированного ежемесячного дохода позволит внести в программу социальной помощи на холодный период года еще 50 тыс. семей, увеличив общее число получателей помощи до свыше 197 тыс. семей.

Принятые законодательные изменения также предусматривают, что Национальное агентство социальной помощи будет перечислять местным органам власти финансовые средства на финансирование минимального пакета социальных услуг.