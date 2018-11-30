Ученые рассказали, как животные строят планы

Йохан Линд из Университета Стокгольма выяснил, что животные умеют строить планы, но делают это по-другому, сообщает Daily Mail.

Доктор Линд говорит: "Ранее считалось, что большие обезьяны и вороны думают при планировании будущего: они проигрывают разные сценарии в голове и выбирают подходящий. Мои исследования показывают, что этот выбор базируется скорее на ассоциативном мышлении. То есть животные не думают как люди".

Эксперты разработали математические модели машинного обучения (такие же действуют в искусственном интеллекте), эти модели не могут думать или проигрывать потенциальные сценарии. Но они могут планировать и обучаться так же, как это делают животные, передает Моя Планета.

Линд добавляет: "Мы знаем, что машинные алгоритмы могут научиться играть в шахматы и выигрывать у людей. Точно так же животные показывают высокие результаты, основываясь на самых простейших алгоритмах".