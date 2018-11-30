Мужчина сжег шесть домов, чтобы отомстить жене

В Брянской области задержали местного жителя за поджог шести частных домов в двух поселках.

Мужчина начал свою карьеру пиромана, чтобы отомстить бывшей жене и ее родственникам. Руководствуясь этой идеей, он спалил четыре дома, еще два добавил, чтобы отвести от себя подозрение и скрыть личный мотив, рассказали ТАСС в региональном управлении МВД.

Первый пожар произошел 21 ноября, дом сильно выгорел. Затем мужчина поджег еще пять домов, причем три из них – в одну ночь, на 28 ноября, передает Вести.ru.

Во всех случаях он действовал одним образом: обливал входную дверь бензином или керосином, а затем поджигал.

Пострадавших в результате пожаров нет, сумма причиненного ущерба уточняется. Поджигателю грозит до 5 лет тюрьмы.