Дизайнеры придумали идеальную новогоднюю елку для кошатников

Котики, которые роняют новогодние ёлки и разбивают украшения, — это проблема, не знающая границ и национальностей. В недавнем прошлом котовладельцы боролись с ней, подвешивая ёлку к потолку, но британские дизайнеры предложили новое, весьма неожиданное решение.

В каталогах британской сетевой компании Argos появилась специальная ёлка для кошатников. Длинный ствол не позволит хвостатым добраться до игрушек и полноценно раскачать искусственное дерево, пишет life.

Ещё один плюс необычной ёлки — возможность положить под неё крупногабаритные подарки. Если вы всегда мечтали найти под ёлочкой холодильник, то изобретение британцев придётся вам по душе.

Цена длинноствольной ёлки — чуть меньше трёх тысяч рублей. Жаль, что выглядит она довольно странно. К тому же никакой уверенности, что кошки действительно не смогут добраться до её ветвей — возможно, дизайнеры просто недооценивают способности хвостатых.