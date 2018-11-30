Стремянка напугала жителей деревни, решивших, что в нее вселилась нечисть

Жители индийского штата Керала сняли на видео стремянку, которая сама шагает по улице, сообщает Daily Mail. Теперь лестница стала объектом поклонения: индийцы пытаются задобрить духа, который в неё вселился.

На кадрах видно, что лестница медленно, но верно шагает по улице. И, на первый взгляд, делает это абсолютно самостоятельно, пишет life.

Местные жители поспешили объявить происходящее чудом и заявили, что стремянка одержима духом человека, который погиб, упав с лестницы. Впрочем, пользователи Reddit нашли куда более логичное объяснение случившемуся.

"Это явление называется пассивно-динамической ходьбой. Кто-то подтолкнул лестницу, чтобы она начала шагать по склону", - отметил пользователь Reddit.