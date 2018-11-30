Женщины из каравана мигрантов объявили голодовку

Десять женщин из Центральной Америки в лагере мигрантов на мексиканско-американской границе объявили голодовку. Протестующие требуют от властей США позволить им подать прошение о предоставлении убежища, сообщает Politico.

Они также обратились к мексиканским миграционным властям с просьбой предоставить гуманитарные визы тем мигрантам, которые хотят остаться в Мексике, передает Корреспондент.

Участницы акции не объявили, как долго намерены голодать.

По данным СМИ, уже более шести тысяч мигрантов из Центральной Америки прибыли к мексиканскому городу Тихуана близ американской границы в надежде получить убежище на территории США.