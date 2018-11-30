В Мариуполе локомотив сбил пьяных студенток, которые бродили по рельсам

Электровоз в Мариуполе сбил двух 18-летних девушек. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает сайт города Мариуполя.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером. Девушки ходили по рельсам в поисках денег, которые они потеряли. Обе находились в состоянии алкогольного опьянения, пишет Корреспондент.

Вследствие наезда одна из пострадавших получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, подозрение на перелом позвоночника. Ее подруга получила ушибы локтя и бедра. Обе пострадавшие госпитализированы.

Известно, что девушки являются студентками МГУ.