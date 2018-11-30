Окончательно решение: пенсионеры получать по 600 леев перед зимними праздниками

Более 550 тысяч пенсионеров Молдовы получат финансовую помощь в размере 600 леев перед зимними праздниками. За соответствующий законопроект в окончательном чтении проголосовал парламент.

Деньги получат пожилые люди, чьи пенсии составляют менее 2 тысяч леев. Единовременную помощь окажут пенсионерам в декабре. На эти цели из государственного бюджета будет выделено около 335 миллионов леев, передает kp.md.

Об единовременной компенсации накануне праздников сообщил на этой неделе лидер ДПМ Влад Плахотнюк. Политик уточнил, что ДПМ предлагает ежегодно предоставлять такую помощь.

- Вся эта помощь, компенсации, повышения зарплат и пенсий стали возможными, потому что нашей власти, правлению Демпартии, удалось собрать важные доходы в бюджет благодаря порядку и реформам, которые мы осуществляем, обеспечивая стабильный рост экономики страны, несмотря на политическую и экономическую нестабильность в регионе, - заявил председатель Демпартии Молдовы.