Парламент удтвердил госбюджет на 2019 год

Парламент утвердил в окончательном чтении госбюджет на 2019 год. Согласно документу, доходы в госбюджет в следующим году превысят 42 миллиарда леев, а расходы достигнут почти 48 миллиардов.

Примерно 11 миллиардов леев направят на образование. Девять с половиной миллиардов выделят на соцзащиту, а чуть более четырех миллиардов - на здравоохранение.

На обеспечение общественного порядка и безопасности направят около пяти миллиардов леев. Почти 765 миллионов потратят на культуру и спорт, а свыше 625 миллионов - на оборону.

Кроме того, в следующем году почти на 660 леев увеличат единовременное пособие при рождении ребенка, оно составит 6300 леев. А минимальные ежемесячные выплаты на ребенка увеличатся на сто леев и достигнут 640 леев.

Доходы в бюджет медстрахования в 2019-ом составят семь миллиардов 300 миллионов леев, что на 10% больше, чем в нынешнем году. А расходы достигнут семи с половиной миллиардов, с дефицитом в 200 миллионов леев.

Почти четыре миллиарда направят на лечение больных в стационаре. Более двух миллиардов - на оказание скорой медицинской помощи. А около 600 миллионов пойдут на компенсируемые лекарства.