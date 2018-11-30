Судебные исполнители будут изымать объявленные в розыск автомобили в течение трех дней

Судебные исполнители будут законодательно обязаны изымать транспортные средства, объявленные в розыск, в течение трех рабочих дней с момента сообщения об их задержании органами внутренних дел. Соответствующий закон опубликован в "Monitorul Oficial".

Согласно новым правилам, судебные исполнители незамедлительно будут направлять в органы внутренних дел заключение об отмене мер по обеспечению исполнения, передает Молдпрес.

В новых правилах также предусматривается, что судебный исполнитель будет иметь право запрашивать и получать от властей, бесплатно на бумажном носителе и в онлайн-режиме, информацию о порядке исполнения, только при отсутствии доступа к информационной системе, содержащей эти данные.

Правительство в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона, опубликованного в «Monitorul Oficial», приведет свои нормативные акты в соответствие с новым законом.