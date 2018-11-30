Мечта Мидаса: в Японии создали проектор для превращения любого объекта в золотой

Специалисты Токийского университета разработали проекционную систему, которая может в реальном времени менять цвет и визуальное восприятие текстуры любых объектов. Как говорится на сайте вуза, проектор корректно воспринимает даже движущиеся или жидкие объекты.

Система умеет делать глянцевую поверхность, накладывать бензиновый отлив или градиент, а также делать все вокруг золотым, за что и получила название MIDAS — в честь фригийского царя Мидаса, вошедшего в легенды Древней Греции за умение превращать предметы в чистое золото, передает 360tv.

Инженеры Токийского университета использовали в проекционной системе технологию распознавания объектов, способную корректно определять их положение со скоростью 500 кадров в секунду. При этом система способна правильно воспринимать и движущиеся, и жидкие объекты без дополнительных маркеров и учета их специальных свойств.

Проектор включает в себя специальное зеркало, пропускающее изображение, но отражающее инфракрасное излучение на систему инфракрасных камер; и камер, создающих меняющуюся 3D-карту поверхности объектов в поле зрения.

Проекционная система японских ученых в реальном времени меняет, хотя и только визуально, текстуру и поверхность объекта в поле зрения. Кроме того, она способна менять цвет, добавлять градиент и глянец. Для этого в проектор встроено несколько режимов: имитация глянца, изменение разных частей объектов под разный материал, а также позолота.