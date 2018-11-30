В уральской квартире во время ремонта с потолка полилась ртуть

В городе Кранотурьинске Свердловской области во время ремонта с потолка закапала ртуть.

ЧП случилось при установке креплений под люстру: рабочие, натягивающие потолок, просверлили отверстия, из которых потекла жидкость. На полу же она не растеклась, а собралась в маленькие шарики, которые, в свою очередь, начали притягиваться друг к другу, передает Вести.ru.

Хозяйка квартиры обратилась в Единую дежурно-диспетчерскую службу, на место происшествия выехали специалисты, в том числе, и из Екатеринбурга, которые провели демеркуризацию. В настоящее время квартиру от ртути очистили, сообщает РИА Новости.