Трамп отменил встречу с Путиным на саммите лидеров G20

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным из-за происшествия в Керченском проливе.

Лидеры двух государств должны были встретиться на самите большой двадцатки в Аргентине, передает canal3.

Трамп написал в Twitter, что встречи не будет, пока захваченные корабли не вернуться в Украину.

В то же время, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что официального письма об отмене встречи пока не было.

Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Тогда российский флот напал на три украинских военных корабля. Суда были захвачены, а члены экипажа арестованы.

После случившегося Верховна Рада ввела военное положение в 10 областях страны, в том числе Одесской и Винницкой.