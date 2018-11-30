Две девушки устроили скандал перед столичным ночным клубом

Две девушки в возрасте 18 и 20 лет устроили скандал перед клубом на столичной улице Буребиста.

Шум привлек внимание посетителей и охраны. Девушек сопроводили в полицию. Однако это их не успокоило, передает canal3.

Полиция установила, что зачинщицы ссоры были пьяны.

Они не реагировали на просьбы служителей порядка и вели себя агрессивно.

За хулиганство и неподчинение правоохранительным органам девушкам грозит до полутора тысяч леев штрафа.