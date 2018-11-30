Итальянские полицейские арестовали привидение с подельником. ВИДЕО

Полицейские города Павия на севере Италии заявили о завершении операции Ghostbusters. Долгое время правоохранительные органы выслеживали человека, который наряжался в белую простыню, изображая привидение, и крал картины, документы и другие исторические ценности из хранилищ, сообщает итальянская редакция Huffington Post.

"Привидением" оказался 50-летний житель Павии. В хранилища он попадал, пользуясь должностью сотрудника логистической компании. Вместе с ним был задержан и 67-летний уроженец города Ломеллина, который работал в антикварном магазине и помогал сбывать краденое, пишет life.

Мужчинам предъявлены обвинения в кражах при отягчающих обстоятельствах, сбыте похищенного имущества и незаконном владении оружием.