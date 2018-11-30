78-летний американец Сэмюэл Литтл, отбывающий пожизненный срок за три убийства, признался, что в общей сложности убил 90 человек за 35 лет. Если его вина подтвердится, он окажется самым страшным серийным убийцей за всю американскую историю.
О признании Литтла сообщило ФБР. Он осужден на три пожизненных срока за убийство трех женщин и признался в остальных преступлениях, когда его допрашивали по подозрению в совершении еще одного. Отбывавший наказание в Калифорнии Литтл надеялся сменить тюрьму, и в обмен на перевод согласился говорить, передает BBC.
Литтл орудовал по всей стране. Давая показания следователям, он рассказывал обо всех убийствах, совершенных в каждом городе. "Джексон, Миссисипи - одно; Цинциннати, Огайо - одно; Финикс, Аризона - три; Лас-Вегас, Невада - одно", - цитируют показания Литтла следователи. 34 убийства из 90, в которых признался осужденный, ФБР смогла подтвердить. По остальным его признаниям команда следователей еще продолжает работать.
Из показаний Литтла следует, что он детально помнит и своих жертв, и сами убийства - где он находился, на какой машине ездил. При этом на даты у него оказалась не такая хорошая память - Литтл путается даже в годах.
В основном он убивал уязвимых женщин, зачастую наркозависимых и тех, кто занимался проституцией. Это позволило ему долго избегать наказания - тела жертв нередко не удавалось опознать, уголовные дела оставались нераскрытыми.
Методы убийства не всегда оставляли полицейским улики, подтверждающие насильственную смерть. Занимавшийся боксом Литтл обычно нокаутировал своих жертв, а затем душил. Полиция, которая не находила на телах ни огнестрельных, ни ножевых ранений, списывала смерти на передозировку наркотиками, несчастные случаи или вовсе естественные причины.
Доказательством причастности Литтла могли бы послужить следы его ДНК на телах или одежде жертв, но в 1970-е и 1980-е годы, когда тот начал убивать, базы ДНК еще не стали частью инструментария полицейских. К тому же, даже когда анализ по ДНК стал частью их повседневной работы, сбор улик осложнялся тем, что жертвами Литтла были проститутки.
ФБР удалось составить список из 60 жертв, о которых рассказал уже пожилой мужчина. В нем самое раннее убийство датируется 1970-м или 1971-м годом. Тогда Литтл убил белую женщину во Флориде. Самой младшей его жертве, согласно показаниям Литтла, было 16 - это подросток-афроамериканец, которого Литтл убил в Миссисипи в 1984-м. О большинстве жертв известны только место смерти и возраст, следует из данных ФБР.
Впрочем, о некоторых Литтл рассказал чуть больше подробностей. Так, он помнит, что в 1984 году убил в Ковингтоне (штат Кентукки) женщину, с которой познакомился в Коламбусе (штат Огайо). Ее тело он оставил где-то на севере штата. В 1973 году Литтл, по собственному признанию, разделался с девушкой по имени Сара, которая работала в ресторане в Новом Орлеане. Больше всего жертв убийца оставил в Лос-Анджелесе - там с 1987 по 1996 год он убил 15 женщин.
Литтл никогда не был примерным гражданином. В 1950-е он бросил школу и уехал из дома в Огайо. Он был бродягой и никогда не задерживался в одном месте надолго. Первые обвинения в мелких нарушениях датируются 1956-м годом. Литтл воровал в магазинах, попрошайничал, чтобы купить выпивку и наркотики, и кочевал из одного города в другой. История задержаний у него богатая, но полицейские чаще всего просто старались заставить его уехать из города.
В 2012 году Литтла арестовали в Кентукки и экстрадировали в Калифорнию по обвинению, связанному с наркотиками. Тогда же полиция Лос-Анджелеса сопоставила ДНК Литтла с материалом, обнаруженным на телах трех жертв, убитых в период с 1987-го по 1989-й годы - дела с тех пор оставались нераскрытыми. Во всех трех случаях женщин избили и задушили. Тела полицейские нашли в разных местах - на свалке, в гараже и просто на аллее. В 2014-м Литтла приговорили к трем пожизненным заключениям.
Раскрыть остальные преступления Литтла помогло то, что полиция Лос-Анджелеса обратилась к базе данных ФБР, касающейся насильственных и сексуальных преступлений, под названием ViCAP (Violent Criminal Apprehension Program). ФБР обнаружила множество других убийств с похожим почерком. Одно из них подтвердилось также через ДНК. Речь шла о жертве из Одессы, штат Техас. Допрашивать Литтла поехал техасский рейнджер Джеймс Холланд, специалист по нераскрытым делам. Ему-то Литтл и признался в остальных преступлениях.
Литтла перевели из калифорнийской тюрьмы в техасскую, чего он и добивался. Состояние здоровья 78-летнего мужчины тяжелое, в ФБР считают, что он, скорее всего, умрет в техасской тюрьме.
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