Около 800 граждан Молдовы заразились ВИЧ с начала этого года

Около 800 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией подтверждено в Республике Молдова в январе-октябре этого года, большинство инфицированных - молодые люди. Такие данные обнародовало Национальное агентство общественного здоровья в контексте ежегодно отмечаемого 1 декабря Всемирного дня борьбы со СПИДом.

В контексте Всемирного дня борьбы со СПИДом Минздрав запустил социальную кампанию, в ходе которой людей информируют о необходимости проверки на ВИЧ; а также открыл онлайн-приложение "ВИЧ-тест", передает Молдпрес.

В настоящее время действует 62 консультационных кабинета, где можно бесплатно пройти проверку. Для бесплатной и анонимной проверки на ВИЧ-инфекцию можно обратиться и к семейному врачу. Помощь и защиту лицам с ВИЧ/СПИДом предоставляют также четыре социальных центра, открытые в Кишинэу, Бэлць, Комрате и Тирасполе.

По данным Минздрава, в начале этого года в Молдове было зарегистрировано в общей сложности около 12 тыс. случаев ВИЧ-инфицирования.