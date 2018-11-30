В столице Бельгии в пятницу, 30 ноября, участники акции протеста против повышения цен на топливо заблокировали дорогу создав огромную пробку близ квартала учреждений ЕС, сообщает телеканал RTBF.
Так, около сотни участников акции "желтых жилетов" перекрыли жизненно важный для автомобильного движения в Брюсселе перекресток авеню Дез Ар и улицы Луа, передает Корреспондент.
Отмечается, что пока еще трудно предсказать размах, который может принять эта незаявленная официально акция. Как предполагают журналисты, блокировка движения - это только начало более крупных событий.
В течение недели СМИ Бельгии сообщали противоречивые сведения о возможности такой манифестации. Одни лидеры "желтых жилетов" ее объявляли, другие опровергали. Но официальных обращений к властям не было.
Тем не менее полиция приготовилась к возможной масштабной манифестации.
Напомним, акции протеста во Франции связаны с ростом цен на бензин и увеличением налогов. За последний год цены на бензин в стране выросли на 10-15%. Президент Эммануэль Макрон настаивает на повышении налогов на топливо.
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