Нэстасе прогнали и в Дрокии: "Бандит, ты почему обманываешь народ? Вы украли миллиард!"

Лидера Платформы «ДА» Андрея Нэстасе прогнали и в Дрокии, где он пытался провести кампанию. Продавцам местного рынка совсем не понравилось присутствие фина осужденного олигарха Виктора Цопа. Они настоятельно просили его уйти.

- Бандит! Ты почему обманываешь народ? Вы украли миллиард! Филат с Майей Санду украли миллиард! - так «приветствовали» лидера Платформы «ДА» местные жители.

Подобные инциденты произошли и на рынке в Бельцах, где Андрея Нэстасе окружили сторонники, которые выталкивали всех, кто хотел выразить другую точку зрения, сообщает kp.md со ссылкой на actual.md.

При этом многие торговцы выразили недовольство действиями Платформы «ДА».

- Вы пришли обманывать народ на рынке, да? - сказал продавец, которого сразу окружили сторонники Нэстасе. - А кто ты, красавец? Предатель! - ответила сторонница Платформы «ДА». - А зачем вы сюда пришли, не понимаю. Возвращайтесь туда, откуда пришли, здесь вы никого не обманете, - вмешался другой продавец.

В конце концов, группа продавцов попросила активистов Нэстасе уйти и не баламутить воду. «Все вы вода и земля», - сказали они.