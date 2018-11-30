США, Канада и Мексика подписали новое соглашение вместо NAFTA

Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Энрике Пенья Ньето в пятницу, 30 ноября, на полях саммита G20 подписали новое торговое соглашение - USMCA, что заменяет приостановившее действие соглашение NAFTA. Об этом сообщает Интерфакс.

Указано, что соглашение NAFTA, которое действовало с 1994 года, будет аннулировано. Новое соглашение USMCA впервые охватит сферу финансовых услуг и цифровой экономики, передает Корреспондент.

Ранее Трамп называл USMCA самой современной и сбалансированной торговой сделкой в ​​истории США.

Известно, что в ходе переговоров с Канадой и Мексикой Трамп угрожал отказаться от NAFTA или заменить его двусторонними соглашениями, если Мексика и Канада не пойдут на уступки в сфере внешней торговли. Канада согласилась присоединиться к трехстороннему соглашению в последний момент.

Как сообщается, масштабы торговли США, Мексики и Канады превышают $1 трлн в год.

Пересмотр NAFTA или отказ от него был одним из предвыборных обещаний Трампа. По его мнению, эта сделка была невыгодной США, и он называл ее "одной из худших торговых соглашений".