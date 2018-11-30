Парламент принял бюджеты социального и обязательного медицинского страхования

Закон о бюджете государственного социального страхования (БГСС) на 2019 год и фондов обязательного медицинского страхования были приняты сегодня парламентом в окончательном чтении.

В 2019 году доходы бюджета государственного социального страхования составят 21427,4 млн. леев, что на 2088,4 млн. леев или на 10,8% больше, чем в этом году. При этом, 59,6% доходов бюджета будут взносы социального страхования, которые составят 12770,0 млн. леев, что на 70,5 млн. леев меньше, чем в этом году, передает Молдпрес.

Документ предусматривает сохранение ставки взносов, установленную на 1 октября 2018 года. Таким образом, налог, уплачиваемый работодателями в частном секторе, составит 18%, работодатели в сельском хозяйстве будут платить 12%, а ставка индивидуального взноса составит 6%. Лица, которые осуществляют свою деятельность на основании индивидуального договора, заключенного с Национальной кассой социального страхования, будут платить 9456 леев в год, а владельцы или арендаторы сельскохозяйственных земель - 2412 леев в год.

Расходы бюджета государственного социального страхования на 2019 год составят 21427,4 млн. леев, что на 2088,4 млн. леев больше, чем в нынешнем году. Расходы, предназначенные для видов деятельности, финансируемых из БГСС, составляют 73,6%, прочие 26,4% - за счет трансфертов из государственного бюджета. 63,6% от общего объема всех расходов будут направлены на меры по социальной защите пожилых людей, 13% - на социальную защиту лиц с ограниченными возможностями. Еще около 10% расходов обеспечат реализацию политики в сфере защиты семьи и ребенка.

Бюджет государственного социального страхования на 2019 год составлен без дефицита.

Доходы фондов обязательного медицинского страхования на 2019 год составят 7326,0 млн. леев, что на 8,8% больше, чем в этом году. Размер взносов обязательного медицинского страхования составит 9% и 4,5% для работника и 4,5% для работодателя. Размер страхового взноса в фиксированной сумме в 2019 году останется неизменным и составит 4056,0 леев.

Бюджет фондов обязательного медицинского страхования на 2019 год прогнозируется с дефицитом в 200,0 млн. леев.