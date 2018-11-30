"Щедрый" банкомат в Петрозаводске сутки выдавал по 500 рублей вместо 200

В Петрозаводске банкомат перепутал номинал запрашиваемых купюр и на протяжении суток выдавал по 500 рублей вместо 200. "Щедростью" терминала воспользовались некоторые местные жители. Об этом сообщает МВД Карелии.

В полиции пояснили, что сбой произошёл в банкомате на Октябрьском проспекте. Обнаружив неисправность, несколько клиентов банка "обворовали" терминал. По данным МВД, один из местных жителей обогатился за счёт сбоя более чем на четыре тысячи рублей. Другой был более настойчив — 30-летний мужчина незаконно снял почти 29 тысяч рублей. Другие клиенты, которые пользовались в тот день неисправным терминалом, вернули деньги, пишет life.

По фактам инцидентов с банкоматом в МВД Карелии возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Расследование продолжается.