Житель Ниспорен снял на видео свое самоубийство после расставания с девушкой

Житель села Брэтулень Ниспоренского района обнаружил на кухне дома повесившегося сына, которого растил в одиночку. 21-летний парень снял самоубийство на видео, а в предсмертной записке попросил прощения у отца и объяснил, почему решился на отчаянный шаг

Отец обнаружил тело сына накануне около семи утра. Местные жители потрясены случившимся и говорят, что мужчина, после того как от него ушла жена, больше не женился, переживая, что другая женщина может плохо отнестись к его сыну, сообщает deschide.md.

Соседка скорбящего мужчины рассказала на условиях анонимности подробности жизни молодого человека. Она также сообщила, что парень снял на видео свою смерть.

«Они оба работали на стройке. У них золотые руки, их многие знали. Отец сам растил парня с семи лет. От него ушла жена, забрав с собой двух детей, девочку и мальчика, но сын захотел жить с папой, поэтому сбежал от матери к нему. Отец сам растил его с детства, крепко заботился о нем. Мужчина так и не женился, переживая, что другая женщина может плохо относиться к его сыну. Он очень его любил, а вчера утром обнаружил его повесившимся на кухне. Парень снял самоубийство на видео и оставил письмо, в котором попросил прощения у отца, а также объяснил, почему так поступил. Он до этого жил с девушкой из другого села, в сентябре у них ребенок родился. А потом они из-за чего-то поругались, и девушка ушла к родителям, забрав ребенка. Он несколько раз пытался её вернуть, но она отказалась. По словам односельчан, в письме он так и говорит, что покончил с собой потому, что не может жить без неё и ребенка», — рассказала женщина.

Пресс-секретарь полиции Ниспорень Никанор Чокинэ сообщил, что на месте происшествия прибыли полиция и судмедэксперт. По словам последнего, на теле парня не было следов насильственной смерти. Кроме того, молодой человек написал в предсмертной записке, что покончил с собой из-за того, что его возлюбленная не захотела возвращаться к нему.

"Речь о самоубийстве. В телефоне молодого человека полицейские нашли сообщение, в котором он пишет возлюбленной, что если она не вернется к нему вместе с ребенком, то он покончит с собой", — сказал Чокинэ.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.





