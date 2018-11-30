Парламент ввел изменения в законодательство фармацевтической сферы

Фармацевтические склады и аптеки открытого типа будут обязаны иметь минимальный ассортимент лекарств, предназначенных для использования в амбулаторных условиях. Законопроект об этом был принят сегодня парламентом в окончательном чтении.

Проект предусматривает, что правительство периодически будет утверждать минимальный перечень лекарств, предназначенных для использования в амбулаторных условиях, которые должны быть в обязательном порядке на фармацевтических складах и в аптеках открытого типа, передает Молдпрес.

В то же время, граждане Республики Молдова, иностранцы, лица без гражданства будут иметь право на обеспечение в срочном режиме лекарствами в любом фармацевтическом или лечебно-профилактическом учреждении независимо от вида собственности и подчинения, а в случае необходимости, должны быть обеспечены препаратами, предназначенными для лечения пациентов с редкими заболеваниями.

Другие изменения предусматривают, что медико-санитарные учреждения могут открывать лишь аптеки закрытого типа. В то же время, владелец разрешения на использование лекарства и распространители препарата, фактически введенного на рынок Республики Молдова, должен будет обеспечить запасы препарата в объемах, соразмерных потребности в нем.

Новые правила вступят в силу через полгода после опубликования.