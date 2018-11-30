В Молдове появятся социальные службы для детей с девиантным поведением

Несовершеннолетние, которые совершили уголовные или административные преступления, но не подлежат наказанию, получат помощь психологов. Проект закона об этом был принят сегодня парламентом в окончательном чтении.

Проект предусматривает меры и услуги, предназначенные для детей с девиантным поведением. Они предусматривают предоставление квалифицированной помощи социальных специалистов, педагогов, психологов для исправления поведения ребенка и создания благоприятных условий для социализации, ресоциализации, развития несовершеннолетнего, освоения им общечеловеческих ценностей, воспитания чувства равенства, ответственности за свои поступки, уважения к правам и свободам человека, поощрения стремления к социальной интеграции, передает Молдпрес.

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